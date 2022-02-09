Події

16:51 09.02.2022

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

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В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

Дев'ятий літак доставив партію боєприпасів в Україну в рамках військово-технічної допомоги з боку США, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дев'ята "птиця" від США та другий вантажний літак із військовою допомогою для Збройних сил України від наших партнерів, який прибув до "Борисполя" сьогодні! До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав Резніков у Twitter.

Міністр також нагадав, що 8-9 лютого в Україну прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії.

Теги: #сша #військова_допомога
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