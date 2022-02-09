Голова Нацполіції: До інформації з бодікамери поліцейського про ДТП із Трухіним мали доступ близько 100 осіб

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявляє, що до інформації з нагрудної камери патрульного поліцейського з місця ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна мали доступ близько сотні поліцейських, визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо.

"Щодо камер. На момент оформлення ДТП працювала справді одна камера… на співробітнику управління патрульної поліції Києва Петрику", - сказав Клименко в середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Голова Нацполіції зазначив, що на момент вчинення ДТП не було інформації про те, чи це є злочин. "Ми мали справу зі звичайним адмінпорушенням", - сказав він.

"23 серпня, напередодні Дня Незалежності, ми обслуговували іноземні делегації, дуже швидко та старанно намагалися всі ДТП, які були в Києві та передмісті, оформляти, щоб не створювати незручностей для гостей та іноземних делегацій, які прибували з аеропорту "Бориспіль". Тому інформацію про те, що сталася ДТП на в'їзді до Києва, ми отримали, а про те, що один із можливих фігурантів – народний депутат, ми отримали вже за кілька годин", - розповів він.

За його словами, коли поліцейські прибули на місце ДТП, "усі двері автомобіля були відчинені й учасники ДТП перебували на проїжджій частині або біля неї".

"Запис, який здійснював працівник поліції, проводився з бодікамери. У репортажі, який нам надала "Українська правда"… чітко видно таймінг та номер камери, тому ми можемо стверджувати, що це справді запис із камери", - розповів Клименко.

За словами голови Нацполіції, за процедурою інформацію з бодікамер знімає працівник IT на сервер. "Але тут є один нюанс. Ті камери, які використовували працівники поліції ще до нового року, є малобюджетними, поставлені вони до Нацполіції, зокрема, через міжнародну технічну допомогу ще чотири-п’ять років тому", - зазначив Клименко.

Тобто, як пояснив він, із цієї камери технічно можна зняти інформацію: "До серверів має доступ дуже багато працівників поліції. Це й айтішники, і співробітники моніторингу, і співробітники підрозділу адмінпрактики".

"Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку - ІФ) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", – заявив Клименко.

За його словами, лише у вересні Нацполіція вийшла з пропозицією закупити відеокамери, з яких неможливо зняти інформацію, під логінами зберігаються дані про те, хто завантажив цю інформацію на сервер і зняв її.

"Жоден співробітник поліції, якого було опитано на сьогодні в управлінні патрульної поліції, не може чітко сказати, що тим відео хтось у ті дні цікавився. Це звичайна ДТП", - наголосив голова Нацполіції.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара у $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти зі складу фракції та партії. "Трюхину не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, як тільки епідемічна ситуація дасть нам змогу зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.