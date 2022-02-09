Події

14:40 09.02.2022

Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

1 хв читати
Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до мерів міст щодо демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону.

"На адресу уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити численні скарги громадян на розміщення недержавною мовою інформації для загального ознайомлення, зокрема вивісок, табличок, написів тощо, а також зовнішньої реклами на території об'єктів благоустрою", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зокрема, листи надіслані на керівників Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Сум, Полтави, Чернігова, Черкас, Чернівців, Кропивницького, Ужгорода, Кременчука, Берегово, Маріуполя, Краматорська, Бахмута та Кривого Рогу. Також надіслано листи керівникам Волноваської, Слов'янської, Сєвєродонецької та Лисичанської міських військово-цивільних адміністрацій.

Зазначається, що протягом 2021 року до секретаріату уповноваженого надійшло 393 звернення за ознаками недотримання мовного законодавства під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок (а це 11% від загальної кількості звернень).

Найбільше зафіксовано порушень у таких областях: Харківській - 95, Луганській - 41 та місті Києві - 43.

Теги: #реклама #мова #порушення #кремінь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 04.02.2022
Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

17:23 20.01.2022
Секретаріат мовного омбудсмена не зафіксував відсутності українських версій друкованих ЗМІ у точках продажу

Секретаріат мовного омбудсмена не зафіксував відсутності українських версій друкованих ЗМІ у точках продажу

10:40 16.01.2022
Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки

19:18 14.01.2022
Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

09:45 14.01.2022
Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

11:07 29.12.2021
Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

09:22 22.12.2021
США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

США звинуватили РФ у порушенні правил СОТ

11:29 17.12.2021
Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

19:16 15.12.2021
Papa John's заборонила рекламу зі згадкою криптовалют через нездатність показати ризики

Papa John's заборонила рекламу зі згадкою криптовалют через нездатність показати ризики

18:55 10.12.2021
Не digital–маркетингом єдиним. Чому працює реклама в транспорті – досвід відомих брендів

Не digital–маркетингом єдиним. Чому працює реклама в транспорті – досвід відомих брендів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

ОСТАННЄ

Понад 171 млн грн надійде до бюджету міста Києва від продажу ділянок на земельних торгах, проведення експертної грошової оцінки та прямого продажу

"Україна післязавтра" – це форум з підготовки реального плану дій для України - Данилюк, Клімкін і Рябошапка

Голова Нацполіції: До інформації з бодікамери поліцейського про ДТП із Трухіним мали доступ близько 100 осіб

Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

Японія продовжить обмеження щодо COVID-19 у 13 префектурах ще на три тижні

Король Іспанії Філіп VI заразився COVID-19

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

До України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА