У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди

Столичні правоохоронці викрили адвоката і топменеджера одного зі столичних банків на отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення співробітниками Нацбанку України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.

"Згідно з матеріалами слідства, операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що під час контролю за скоєнням злочину адвоката та представника банку затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму 2,5 тис. доларів США.

"Затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.