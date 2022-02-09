Події

13:53 09.02.2022

У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди

1 хв читати
У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди

Столичні правоохоронці викрили адвоката і топменеджера одного зі столичних банків на отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення співробітниками Нацбанку України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.

"Згідно з матеріалами слідства, операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що під час контролю за скоєнням злочину адвоката та представника банку затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму 2,5 тис. доларів США.

"Затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.

Теги: #банк #адвокат #хабар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 09.02.2022
Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

20:52 08.02.2022
Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

13:42 04.02.2022
Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

15:21 01.02.2022
Правоохоронці запобігли спробі підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування – НАБУ

Правоохоронці запобігли спробі підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування – НАБУ

13:39 01.02.2022
НАБУ та САП закликають депутата Кузьміних не ігнорувати викликів до правоохоронців

НАБУ та САП закликають депутата Кузьміних не ігнорувати викликів до правоохоронців

11:12 29.01.2022
За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

21:41 28.01.2022
У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабара

18:35 28.01.2022
Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

Правоохоронці викрили народного депутата на отриманні хабара у 558 тис. грн - НАБУ

16:46 26.01.2022
У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

У Києві викрили псевдоадвоката, який виманив у іноземця 2 млн грн

12:29 19.01.2022
Активна робота з розкриття кібершахрайства не приводить до винесення вироків із реальним терміном покарання - адвокат

Активна робота з розкриття кібершахрайства не приводить до винесення вироків із реальним терміном покарання - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: До інформації з бодікамери поліцейського про ДТП із Трухіним мали доступ близько 100 осіб

Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

Японія продовжить обмеження щодо COVID-19 у 13 префектурах ще на три тижні

Король Іспанії Філіп VI заразився COVID-19

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

До України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою

Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

Королева Данії Маргрете заразилася COVID-19

Tesla "відкличе" понад 26 тис. автомобілів для усунення помилок у ПЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА