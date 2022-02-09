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12:11 09.02.2022

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

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Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", тому сьогодні йдеться про захист усієї архітектури безпеки Європи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Важливо всім усвідомлювати, що йдеться не лише про загрози безпеці України, йдеться про безпеку всієї Європи, і тут наші з Хосе Мануелем позиції збігаються. Без перебільшення Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", тому сьогодні йдеться про захист всієї архітектури безпеки Європи, і від того як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС та співпраці Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено у Києві в середу.

Він зазначив, що особливу увагу на переговорах міністри приділили питанням поточної ситуації з безпекою, насамперед на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах, а також в окупованих частинах Донецької та Луганської областей і в Криму.

Кулеба висловив подяку Іспанії за підтримку санкцій ЄС проти Росії через окупацію Криму та агресію на Сході України, які вже було застосовано починаючи з 2014 року, а також за готовність Іспанії підтримати санкції у разі нової агресії РФ проти України.

Він наголосив, що сьогодні ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Дипломатія продовжує працювати над зниженням напруги.

Крім того, глава МЗС поінформував, що він та Альбарес також обговорили порядок денний двосторонніх українсько-іспанських відносин, політичний діалог та окреслили подальші перспективи розвитку відносин між країнами.

"Особливу увагу в цьому контексті ми приділили подальшому розвитку торгівлі та інвестицій. Іспанія є найбільшим імпортером української аграрної продукції до ЄС. Але ми також можемо дуже багато робити в IT-секторі, відновлюваній енергетиці, тому всі ці питання нам треба зрушити з місця в інтересах наших країн та економік", - додав він.

Теги: #рф #срср #кулеба #холодна_війна
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