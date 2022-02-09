За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

За екссуддю Миколу Чауса внесено заставу в повному обсязі - 717 тис. 900 грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За Чауса внесено заставу в повному обсязі", - сказали у ВАКС.

Як повідомлялося, 1 лютого 2022 року ВАКС ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом. Причина зміни запобіжного заходу полягає в тому, що загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців.

Досудове розслідування у справі Чауса завершено, суд розглядає матеріали.

Після внесення застави Чаус залишається під особистими зобов'язаннями, зокрема повинен утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні $150 тис. неправомірної вигоди. У подальшому Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя залишив територію України.

З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено в національний розшук, а в подальшому – в міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію Чауса до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження Чауса було невідоме до липня 2021 року, коли чиновника виявили в одному із сіл Вінницької області. 30 липня співробітники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю до центрального управління Служби безпеки.

1 серпня детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подав клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія" після того, як СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня ВАКС суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня 2021 р. стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії Чауса кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).