Події

10:40 09.02.2022

Саакашвілі звинуватив уряд Грузії в корумпованості, показавши на суді фото резиденцій чиновників

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Саакашвілі звинуватив уряд Грузії в корумпованості, показавши на суді фото резиденцій чиновників

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в середу на судовому процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів розміром 9 мільйонів ларі ($3 млн) звинуватив нинішніх чиновників у розкраданні бюджетних коштів на сотні мільйонів доларів.

"Сьогоднішній процес найганебніший у багатотисячній історії Грузії. Мене звинувачують у розтраті державних коштів, але не в їх привласненні. Тим часом нинішні високопоставлені чиновники викрали з бюджету сотні мільйонів доларів для власних потреб", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент показав знімки заміських будинків прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, голови Національної регулювальної комісії Давида Нарманія, прокурора у справі про розтрату Джарджі Циклаурі та інших чиновників.

Саакашвілі наголосив, що його звинувачують у таємних поїздках у різні столиці світу, але, за словами Саакашвілі, ці поїздки були державної важливості. "Я справді чотири рази відвідував Лондон і таємно зустрічався там із Лукашенком. Ця була таємна дипломатія, і я вперше про це говорю публічно", - сказав Саакашвілі.

На процесі він висловив солідарність Україні й виконав національний гімн цієї країни, тримаючи в руках її державний прапор.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели до військового шпиталю у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Теги: #суд #саакашвілі
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