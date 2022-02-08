Події

19:12 08.02.2022

Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

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Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

Влада Італії за добу виявила понад 101,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом, днем раніше цей показник склав 41,2 тис., свідчать дані італійського МОЗ, опубліковані у вівторок.

Крім того, за останні 24 години у країні зафіксували 415 летальних випадків від наслідків COVID-19.

Тим часом за добу в Італії провели близько 1 млн тестів на коронавірус. На день раніше цей показник становив близько 393 тис.

За весь час пандемії в Італії від коронавірусу померло 149,5 тис. осіб, зареєстровано понад 11,7 млн випадків COVID-19.

Від січня штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" домінує в Італії.

 

 

Теги: #італія #коронавірус
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