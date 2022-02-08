Події

19:08 08.02.2022

Проєкт Президентського університету мав пройти архітектурний конкурс - заява Архітектурної палати НСАУ

3 хв читати
Проєкт Президентського університету мав пройти архітектурний конкурс - заява Архітектурної палати НСАУ

Розробка проєкту будівництва Президентського університету, запланованого на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ), здійснювалася без проведення архітектурного конкурсу всупереч закону про архітектурну діяльність, вважає Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України (НСАУ).

"Усупереч ст. 6 "Архітектурні та містобудівні конкурси" закону України про архітектурну діяльність, розроблення проєкту будівництва здійснювалося без проведення архітектурного конкурсу на найкраще проєктне рішення", – йдеться в оприлюдненій у Facebook у вівторок заяві АП НСАУ за підсумками засідання дисциплінарної комісії 7 лютого.

Водночас палата зазначає, що замовник і архітектор проєкту не відвідали засідання.

Як повідомив у Facebook архітектор Віталій Молочко, розроблену його командою концепцію Президентського університету було схвалено Міністерством освіти і науки України та презентовано на форумі "Україна 30". При цьому він зазначив, що нові концептуальні рішення не було опубліковано, а презентація проєкту планується лише наприкінці лютого.

"Концепцію, презентовану на форумі "Україна 30" у детальній розробці разом з експертами НАН України, було відкориговано, а нову концепцію і ескізний проєкт іще не презентовано", – повідомив Молочко.

За словами архітектора, Міністерство культури та інформаційної політики погодило проєктну документацію (на стадії ескізного проєкту й окремо проєкт підготовчих робіт), а також видало дозвіл на виконання земляних робіт. При цьому зазначена проєктна документація пройшла експертизу, отримавши позитивний звіт.

Архітектор додав, що проєктну документацію було передано державі "за символічну плату", проте не уточнив суму отриманих коштів.

Він також зазначив, що, згідно з технічним звітом, металеві конструкції павільйону №19, знесення якого розпочалося минулого тижня, перебувають в аварійному стані, а елементи конструкції не придатні для нормальної експлуатації. Лабораторна частина будівлі, яка розташується на місці павільйону, матиме чотири поверхи й підземні приміщення.

У свою чергу НСАУ вважає, що суспільно важливий проєкт Президентського університету має бути прозоро представлений громаді.

"Ми закликаємо всіх учасників проєкту припинити таку ганебну практику, терміново зупинити руйнування модерністського павільйону №19, що є невід’ємною частиною ансамблю ВДНГ, віднайти краще проєктне рішення на основі архітектурного конкурсу та професійної думки фахівців, прозоро представити проєкт громаді Києва", – йдеться в заяві архітектурної палати НСАУ.

Тим часом 7 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч, у якій узяли участь засновниця фестивалю "Кураж" Олена Гудкова і генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. За словами Мушкіна, було вирішено питання компенсації вартості ліфта, встановленого в павільйоні №19 за рахунок благодійних коштів, зібраних у рамках фестивалю.

"Також хочу зазначити, що найближчими днями відбудеться офіційна комунікація від головного архітектора проєкту і, я впевнений, з'явиться ясність і прозорість і з питання павільйону №19 ВДНГ, і інших важливих архітектурно-проєктних рішень", – повідомив він у Facebook за підсумками зустрічі в Офісі президента.

Як повідомлялося, 31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проєкту створення Президентського університету. В червні уряд України затвердив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

Будівництво Президентського університету за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн. На його території пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об'єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Очікується, що Президентський університет розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво його об'єктів планується в жовтні 2025 року.

 

 

 

Теги: #думка #президентський_університет
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 03.02.2022
Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

21:25 01.02.2022
Підстав для того, щоб країни скасували всі обмеження в рамках COVID-19, ще немає

Підстав для того, щоб країни скасували всі обмеження в рамках COVID-19, ще немає

19:40 28.01.2022
Президент Грузії вважає, що помилування Саакашвілі може викликати ще більшу поляризацію в суспільстві

Президент Грузії вважає, що помилування Саакашвілі може викликати ще більшу поляризацію в суспільстві

19:07 26.01.2022
Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

19:53 17.01.2022
Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

19:06 16.01.2022
США вступили у нову "холодну війну" з Росією

США вступили у нову "холодну війну" з Росією

07:28 11.01.2022
РФ не варто недооцінювати можливі важелі впливу на неї з боку США та їх союзників

РФ не варто недооцінювати можливі важелі впливу на неї з боку США та їх союзників

20:34 10.01.2022
Боррель не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною

Боррель не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною

22:49 09.01.2022
Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

19:58 28.12.2021
Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

Нова судова реформа 2021 р. не змінила судову систему

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

Брати Клички закликали громадян України вступати до лав територіальної оборони

ОСТАННЄ

Номінаційний комітет розпочав відбір членів наглядової ради "Нафтогазу – - джерело

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

Названо номінантів на премію "Оскар"

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

У засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних перерва до 11 лютого

Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА