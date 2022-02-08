Проєкт Президентського університету мав пройти архітектурний конкурс - заява Архітектурної палати НСАУ

Розробка проєкту будівництва Президентського університету, запланованого на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ), здійснювалася без проведення архітектурного конкурсу всупереч закону про архітектурну діяльність, вважає Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України (НСАУ).

"Усупереч ст. 6 "Архітектурні та містобудівні конкурси" закону України про архітектурну діяльність, розроблення проєкту будівництва здійснювалося без проведення архітектурного конкурсу на найкраще проєктне рішення", – йдеться в оприлюдненій у Facebook у вівторок заяві АП НСАУ за підсумками засідання дисциплінарної комісії 7 лютого.

Водночас палата зазначає, що замовник і архітектор проєкту не відвідали засідання.

Як повідомив у Facebook архітектор Віталій Молочко, розроблену його командою концепцію Президентського університету було схвалено Міністерством освіти і науки України та презентовано на форумі "Україна 30". При цьому він зазначив, що нові концептуальні рішення не було опубліковано, а презентація проєкту планується лише наприкінці лютого.

"Концепцію, презентовану на форумі "Україна 30" у детальній розробці разом з експертами НАН України, було відкориговано, а нову концепцію і ескізний проєкт іще не презентовано", – повідомив Молочко.

За словами архітектора, Міністерство культури та інформаційної політики погодило проєктну документацію (на стадії ескізного проєкту й окремо проєкт підготовчих робіт), а також видало дозвіл на виконання земляних робіт. При цьому зазначена проєктна документація пройшла експертизу, отримавши позитивний звіт.

Архітектор додав, що проєктну документацію було передано державі "за символічну плату", проте не уточнив суму отриманих коштів.

Він також зазначив, що, згідно з технічним звітом, металеві конструкції павільйону №19, знесення якого розпочалося минулого тижня, перебувають в аварійному стані, а елементи конструкції не придатні для нормальної експлуатації. Лабораторна частина будівлі, яка розташується на місці павільйону, матиме чотири поверхи й підземні приміщення.

У свою чергу НСАУ вважає, що суспільно важливий проєкт Президентського університету має бути прозоро представлений громаді.

"Ми закликаємо всіх учасників проєкту припинити таку ганебну практику, терміново зупинити руйнування модерністського павільйону №19, що є невід’ємною частиною ансамблю ВДНГ, віднайти краще проєктне рішення на основі архітектурного конкурсу та професійної думки фахівців, прозоро представити проєкт громаді Києва", – йдеться в заяві архітектурної палати НСАУ.

Тим часом 7 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч, у якій узяли участь засновниця фестивалю "Кураж" Олена Гудкова і генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. За словами Мушкіна, було вирішено питання компенсації вартості ліфта, встановленого в павільйоні №19 за рахунок благодійних коштів, зібраних у рамках фестивалю.

"Також хочу зазначити, що найближчими днями відбудеться офіційна комунікація від головного архітектора проєкту і, я впевнений, з'явиться ясність і прозорість і з питання павільйону №19 ВДНГ, і інших важливих архітектурно-проєктних рішень", – повідомив він у Facebook за підсумками зустрічі в Офісі президента.

Як повідомлялося, 31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проєкту створення Президентського університету. В червні уряд України затвердив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

Будівництво Президентського університету за три роки коштуватиме 7,2 млрд грн. На його території пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об'єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Очікується, що Президентський університет розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво його об'єктів планується в жовтні 2025 року.