Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Українська делегація на засіданні політичної робочої підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8 лютого не надавала письмових відповідей на запропоновані документи окупаційної адміністрації ОРДЛО, повідомив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

"Лист Никанорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна нібито під час останньої зустрічі (радників лідерів – ІФ) "нормандської четвірки" в Парижі взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявився правдою. Ось тільки щодо зобов'язань Києва московські маріонетки видали в ньому бажане за дійсне. Сьогодні відбулося засідання політичної робочої групи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала", - написав Гармаш на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, українська делегація в ТКГ готова обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі, проте жодних домовленостей з боку України про письмову форму реагування немає.

Раніше деякі українські ЗМІ поширили повідомлення з посиланням на представників самопроголошених республік про те, що нібито на зустрічі радників лідерів "нормандського формату" в Парижі 26 січня поточного року "українська сторона в особі голови Офісу президента Андрія Єрмака взяла на себе зобов'язання під гарантії Німеччини та Франції надати в ТКГ письмову реакцію на всі пропозиції ОРДЛО щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з метою розпочати предметний і конструктивний діалог щодо обговорення та погодження".

Зокрема, представники терористичних утворень "очікують" уже до моменту наступного засідання ТКГ, 9 лютого, отримати відповідь України щодо параметрів майбутнього режиму особливого статусу, зняття економічної блокади з ОРДЛО і звільнення затриманого так званого представника ОРДЛО у Спільному центрі з координації та контролю за припиненням вогню (СЦКК) на Донбасі.

Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи це агентству "Інтерфакс-Україна", заявив, що жодних юридичних зобов'язань представників України в ТКГ і "нормандському форматі" перед представниками окупаційних структур ОРДЛО немає, а особисто йому "вкрай дивно бачити, як деякі українські ЗМІ беруть на себе функцію доставки повідомлень в інтересах окупантів".

При цьому він уточнив, що ігнорування українськими ЗМІ задекларованих Україною принципових підходів до Мінського процесу є елементом свідомої або несвідомої колаборації з державою-агресором.