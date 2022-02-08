Події

15:33 08.02.2022

Зеленський та Макрон обговорили участь Франції у відновленні інфраструктури на сході України

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Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили участь Франції у відновленні інфраструктури на сході України.

"Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере участь у відновленні інфраструктури та покращенні життя наших громадян, зокрема, на сході України. Важливий проєкт для очищення питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна на Луганщині", - сказав він на спільній із президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у вівторок у Києві.

За словами президента, завдяки цим проєктам доступ до якісної питної води отримають 1,5 млн жителів Маріуполя та понад 1 млн українців у Луганській області.

Теги: #макрон #зеленський
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