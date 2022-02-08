Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь

Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role 2, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії у вівторок взяли участь міністр оборони Естонії Кейл Лаанет, заступник міністра оборони України Ганна Маляр та посол Німеччини в Естонії Крістіне Хохман.

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія у лікуванні наших поранених та у військовій медицині. Водночас ми хотіли б, щоб поранених було менше, а тому сподіваємось, що разом із цією допомогою буде розблоковано закупівлю зброї для України в Агентства НАТО з підтримки та постачання", - зазначила Маляр.

Мобільний польовий госпіталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання та використання у польових умовах, забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади. Усі модулі потребують 20 хвилин на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також для обладнання польового госпіталю.