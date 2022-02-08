Події

10:31 08.02.2022

Макрон прибув до України – посол Франції

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Макрон прибув до України – посол Франції

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ІФ) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ІФ) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав де Понсен у Twitter у вівторок.

 

Теги: #візит #макрон
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