Макрон прибув до України – посол Франції

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ІФ) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ІФ) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав де Понсен у Twitter у вівторок.