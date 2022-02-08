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07:59 08.02.2022

Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

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Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

Президент США Джо Байден за підсумками переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем пообіцяв, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме, якщо Росія вторгнеться на територію України.

"Якщо Росія вторгнеться, якщо танки, війська перетнуть кордон України знову, то "Північного потоку-2" більше не буде. Ми зробимо це", - сказав він, відповідаючи на запитання під час пресконференції.

"Я обіцяю, ми зможемо це зробити", - додав він, відповідаючи на запитання, яким саме чином Вашингтон має намір реалізувати цю обіцянку.

У свою чергу, Шольц такого прямо не сказав.

Відповідаючи на запитання про те, чи не слід Німеччини в ситуації переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", Шольц заявив: "У тому, що стосується санкцій, ми діятимемо узгоджено".

 

 

Теги: #сша #фрн #північний_потік_2
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