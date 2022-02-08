Події

07:33 08.02.2022

Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

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Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

Депутат Харківської міськради, член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, самовільно захопив ділянку, що належить громаді міста.

"Керівник і власник місцевого комерційного підприємства самовільно захопив земельну ділянку площею близько 9 тис. кв. м., яка за документами перебуває у комунальній власності та належить територіальній громаді Харкова. Ділок, який є чинним депутатом... що входить до постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, обмежив доступ громадян на самозахоплену територію та став використовувати її для власних підприємницьких цілей", - повідомляється на сторінці УСБУ у Харківській області у Facebook.

За даними спецслужби, обов'язкові платежі до бюджету за користування земельною ділянкою не перераховувалися. За підрахунками фахівців з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, завданий таким чином збиток перевищує 155 тис. грн.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України. Викриття протиправної діяльності здійснювало Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова.

 

 

 

Теги: #земля #депутат #харків #захоплення
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