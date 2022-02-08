Події

07:26 08.02.2022

Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

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Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

Президент РФ Володимир Путін заявив, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.

"Щодо мінських домовленостей, мають вони перспективу чи ні? Я вважаю, що іншої альтернативи просто немає", - заявив Путін у вівторок на пресконференції після завершення переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися (мінських домовленостей - ІФ), то кажуть, що це зруйнує країну, і президент, який нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських домовленостей. Подобається - не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде", - сказав Путін.

 

 

Теги: #путін #росія #альтернатива #мінські_домовленості
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