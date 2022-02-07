Події

21:07 07.02.2022

МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

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МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко проводить серію перевірок в українських лікарнях через повідомлення про те, що медики не отримують підвищену заробітну плату, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Міністр охорони здоров’я вже перевіряє особисто, яка ситуація в лікарнях по країні. Відсьогодні я також доєднаюсь до цих перевірок", - написав Тимошенко у соцмережі Facebook.

Він уточнив, що підвищення зарплат для лікарів і молодшого медичного персоналу було ініційовано з 2022 року, та у багатьох установах медикам за січень нараховано нову базову заробітну плату.

"На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. Надходить багато звернень з областей, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це неприпустимо! Сьогодні під час селекторної наради чітко окреслив для всіх керівників регіонів, що люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях", - наголосив Тимошенко.

"Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку,  будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України", - додав він.

 

 

 

Теги: #медики #підвищення #зарплати
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