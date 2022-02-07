Події

20:42 07.02.2022

Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

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Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання оборони, енергетичної безпеки та економіки, повідомляє "Урядовий портал".

"Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів. Ми сподіваємося на подальшу підтримку нашої держави та сильну й тверду позицію Берліну", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив на важливості протидії гібридним загрозам із боку Росії та нагадав, що "Північний потік – 2" може бути використаний як енергетична зброя проти Європи.

Шмигаль зауважив, що незважаючи на російську агресію, Україна продовжує реалізацію реформ, і подякував Німеччині за підтримку у цьому напрямі, зокрема у впровадженні реформи децентралізації та у сприянні реалізації проєктів із трансформації вугільних регіонів.

Прем'єр-міністр також привітав Німеччину з початком головування у "Великій сімці" та висловив сподівання, що підтримка України триватиме. Шмигаль наголосив на залученні німецьких інвесторів до реалізації спільних проєктів, зокрема у сфері видобутку.

На завершення Шмигаль наголосив, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для уряду України.

Теги: #україна #зустріч #шмигаль #бербок
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