У Києві вперше відбулися навчання повного складу 112-ї бригади ТрО

У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади територіальної оборони (ТрО), у яких узяли участь одночасно дев'ять батальйонів, повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

"У суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. На десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями", - повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що, окрім особового складу батальйонів ТрО та резервістів, участь у навчаннях узяли майже 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок, а також депутати Київської міської ради та співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

"У разі провокацій або відкритої агресії ворог зустріне спротив на кожному перехресті та мосту, адже в кожному районі Києва його будуть готові зустріти сили тероборони. Такі ж підрозділи укомплектовують, навчають та готують до розгортання в інших містах та областях країни", – зазначив під час навчання командир 112-ї окремої бригади, підполковник Олександр Павлій.

У КМДА уточнили, що за підсумками занять багато рекрутів виявили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони.