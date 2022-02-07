Політичного сигналу в тому, що Бербок не зустрілася із Зеленським, немає - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на відсутності політичних мотивів у тому, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським під час її візиту до України 7-8 лютого не була запланована і не відбулася.

"Жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Давайте не створювати якусь конспірологію навколо цього. Я нагадаю, що минулого разу, коли Анналена була в Києві, вона зустрілася з президентом Зеленським, відбулася дуже змістовна тривала розмова", - сказав Кулеба на пресконференції з Бербок у Києві у понеділок, відповівши на запитання журналіста про те, чи не пов'язана відсутність цієї зустрічі з відмовою Німеччини постачати зброю Україні.

"Наразі у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, функціонує мережева дипломатія, всі до нас їдуть, багато телефонних розмов, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.