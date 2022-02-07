Події

18:22 07.02.2022

Правоохоронці викрили схему привласнення природного газу вартістю 250 млн грн

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Правоохоронці викрили схему привласнення природного газу вартістю 250 млн грн

Правоохоронці повідомили директору та представнику однієї з комерційних структур про підозру у спробі незаконного присвоєння природного газу, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у лютому 2020 року директор та представник приватного підприємства підготували нібито від імені Міністерства фінансів України пакет завідомо підроблених документів та подали їх до АТ "Укртрансгаз". Таким чином вони намагалися отримати можливість розпоряджатися природнім газом в обсязі 43,6 млн куб. м. вартістю 250 млн грн, який обліковувався на рахунку зберігання Міністерства фінансів України", - зазначається у повідомленні.

Надалі невстановлені особи АТ "Укртрансгаз", перевіривши ці документи, рекомендували на їх підставі укладання із приватним підприємством договору зберігання природного газу. Це, у свою чергу, створювало можливість отримати підстави розпоряджатися природним газом.

Злочинний умисел не був доведений до кінця, оскільки йому запобігли правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Теги: #газ #схема
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