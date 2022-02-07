Візит Макрона до України стане першим для лідерів Франції за останні 24 роки - Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідають Україну у вівторок, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Завтра в Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки. Разом з ним буде і мій французький колега Жан-Ів Ле Дріан", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Кулеба також повідомив, що анонсований раніше спільний візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції Анналени Бербок та Жан-Іва Ле Дріана до України та на Донбас не зміг відбутися у зв'язку з тим, що Ле Дріан супроводжує президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Росії в понеділок.

"Щодо візиту двох міністрів, справді, сьогодні мали прибути і Анналена, і Жан-Ів. Але оскільки завтра буде в Києві президент Макрон, а сьогодні він у Москві і разом з ним поїхав мій колега з Франції Жан-Ів Ле Дріан, тому подвійний візит не відбувся", - зазначив Кулеба, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас він висловив подяку главі МЗС Німеччини, що на цьому тлі вона не скасувала свого візиту до України. За словами Кулеби, у вівторок Бербок відвідає Донбас.

"Ми сьогодні поспілкуємося з нею, завтра з Жан-Івом, а після цього вони переговорять між собою, обміняються враженнями. Дуже важливо, що моя німецька колега завтра відвідає Донбас і на власні очі переконається, що таке російська агресія, і якими є її наслідки", - наголосив глава МЗС.