Події

13:32 07.02.2022

Візит Макрона до України стане першим для лідерів Франції за останні 24 роки - Кулеба

2 хв читати
Візит Макрона до України стане першим для лідерів Франції за останні 24 роки - Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідають Україну у вівторок, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Завтра в Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки. Разом з ним буде і мій французький колега Жан-Ів Ле Дріан", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Кулеба також повідомив, що анонсований раніше спільний візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції Анналени Бербок та Жан-Іва Ле Дріана до України та на Донбас не зміг відбутися у зв'язку з тим, що Ле Дріан супроводжує президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Росії в понеділок.

"Щодо візиту двох міністрів, справді, сьогодні мали прибути і Анналена, і Жан-Ів. Але оскільки завтра буде в Києві президент Макрон, а сьогодні він у Москві і разом з ним поїхав мій колега з Франції Жан-Ів Ле Дріан, тому подвійний візит не відбувся", - зазначив Кулеба, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас він висловив подяку главі МЗС Німеччини, що на цьому тлі вона не скасувала свого візиту до України. За словами Кулеби, у вівторок Бербок відвідає Донбас.

"Ми сьогодні поспілкуємося з нею, завтра з Жан-Івом, а після цього вони переговорять між собою, обміняються враженнями. Дуже важливо, що моя німецька колега завтра відвідає Донбас і на власні очі переконається, що таке російська агресія, і якими є її наслідки", - наголосив глава МЗС.

Теги: #візит #макрон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 07.02.2022
Макрон 8 лютого відвідає Україну

Макрон 8 лютого відвідає Україну

11:37 07.02.2022
Глава МЗС Великої Британії 10 лютого вирушить до РФ

Глава МЗС Великої Британії 10 лютого вирушить до РФ

07:59 07.02.2022
Спроба президента Чехії завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, вважає Кулеба

Спроба президента Чехії завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться невдачею, вважає Кулеба

16:35 06.02.2022
Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

07:12 06.02.2022
Генсек ООН закликав Китай допустити до Сіньцзяна главу структури ООН з прав людини

Генсек ООН закликав Китай допустити до Сіньцзяна главу структури ООН з прав людини

06:30 06.02.2022
Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого здійснять спільний візит до України

Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого здійснять спільний візит до України

15:07 05.02.2022
Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

12:48 05.02.2022
Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

11:30 05.02.2022
У Парижі вважають, що Франція відіграє центральну роль у врегулюванні українського питання

У Парижі вважають, що Франція відіграє центральну роль у врегулюванні українського питання

14:02 04.02.2022
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

Макрон 8 лютого відвідає Україну

ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

ОСТАННЄ

Правоохоронці проводять слідчі дії в "Київводоканалі"

Кулеба обговорить із Бербок питання військових постачань в Україну й дозволів Німеччини на постачання зброї

Глава МЗС Австрії: Суверенітет України - це і питання нашої власної безпеки

Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідують Донбас під час візиту в Україну

Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

Радники лідерів країн "нормандської четвірки", можливо, зустрінуться цього тижня - представник ФРН

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

У Вінниці викрили злочинне угруповання, яке продавало зброю та боєприпаси

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА