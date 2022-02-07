Глава МЗС Великої Британії 10 лютого вирушить до РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 10 лютого, вирушить з візитом до Москви в рамках зусиль щодо ослаблення напруженості навколо України, повідомляє видання The Times.

"Ліз Трасс полетить до Росії в четвер, щоб спробувати знизити напруженість навколо України", - пише газета.

За даними The Times, очікується, що глава британського МЗС має намір закликати Москву "до деескалації та утриматися від безпричинної агресії". Крім того, продовжує видання, вона заявить російському колезі Сергію Лаврову про те, що у разі нападу Росії на Україну постраждає і російський народ, і економіка країни.

Це буде перший візит глави британського МЗС до РФ за останні чотири роки.

Минулого тижня Трасс заявила, що Велика Британія до 10 лютого буде готова впроваджувати пакет санкцій щодо Росії на випадок її подальших кроків щодо вторгнення в Україну.

За словами Трасс, Лондон готує законопроект, згідно з яким у нього будуть повноваження на впровадження санкцій щодо тих, хто "підтримує російські агресивні дії проти України або має важливе значення для Кремля". Вона наголосила, що у разі нападу РФ на Україну британські санкції щодо Москви будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із російською владою. За її словами, це буде "найсуворіший санкційний режим проти Росії", який будь-коли впроваджував Лондон.