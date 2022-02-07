Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

Президент США Джозеф Байден і Франції Емманюель Макрон обговорили ситуацію навколо України, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Лідери обговорили продовження дипломатичних зусиль і зусиль зі стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Сторони домовилися, що підтримуватимуть зв'язок.

Також вони погодили продовжувати консультації із союзниками та партнерами, включно з Україною.