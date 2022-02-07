Події

08:00 07.02.2022

Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

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Байден і Макрон обговорили ситуацію навколо України

Президент США Джозеф Байден і Франції Емманюель Макрон обговорили ситуацію навколо України, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Лідери обговорили продовження дипломатичних зусиль і зусиль зі стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Сторони домовилися, що підтримуватимуть зв'язок.

Також вони погодили продовжувати консультації із союзниками та партнерами, включно з Україною.

 

 

 

Теги: #сша #україна #франція
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