У столиці Канади вводять режим НС через далекобійників, які протестують проти антиковідних заходів

Мер Оттави Джим Вотсон вирішив запровадити в місті режим НС, щоб ефективніше боротися проти далекобійників, які влаштували багатоденну акцію протесту, повідомляє канадське телебачення.

"Введення режиму НП показує всю серйозність загрози безпеки, що виникла. На кону - безпека городян, якій загрожують демонстрації, що тривають. Також режим НС наголошує на необхідності допомоги з боку інших владних структур", - зазначив мер у своїй заяві.

Декілька тисяч далекобійників розмістилися в центрі міста понад тиждень тому. Вони в'їхали до Оттави на своїх вантажівках, щоб висловити протест проти жорстких заходів влади проти розповсюдження COVID-19. Спочатку їхньою метою був протест проти заходів, які торкнулися саме їхньої професії, проте згодом акція стала масштабнішою, і тепер її учасники вимагають відміни вже всіх антиковідних заходів у Канаді.

Водії вантажівок поводяться досить мирно, однак, прагнуть привернути увагу до своєї акції, багато галасують. Зокрема вони регулярно подають звукові сигнали клаксонами. Це заважає місцевим мешканцям.

Спочатку міська поліція не застосовувала жорстких заходів проти демонстрантів і лише вела із ними переговори. Днями поліцейські змінили тактику та стали виписувати штрафи за порушення громадського порядку. Наразі правоохоронці планують ввести особливі заходи, щоб не допускати "підкріплення" демонстрантів у центрі Оттави, а також - перекрити їх лінії постачання продуктами харчування та пальним. Днями у поліції столиці визнали, що самостійно розігнати протестувальників не зможуть.

Влада Канади зі свого боку поки не вдається до серйозних спроб діалогу з учасниками акції протесту, зазначають ЗМІ.

Події у Канаді привернули увагу політиків у США. Приміром, колишній президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам. Він назвав їхню акцію "мирним протестом проти жорсткої політики ультралівого лунатика Джастіна Трюдо (прем'єра Канади - ІФ)".