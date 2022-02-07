Події

07:10 07.02.2022

У Миколаївській області в ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали

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У Миколаївській області в ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Миколаївській області, в якій загинула одна людина та ще троє постраждали, повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"6 лютого близько 9:10 на 3 км автодороги Т 15-10 "Нова Одеса - Єланець" 23-річна водій автомобіля Hyundai Getz, за попередніми даними, не впоралася з керуванням і виїхала за межі проїжджої частини, де допустила контакт із деревом", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок аварії 34-річний пасажир транспортного засобу загинув, а водія та двох малолітніх дітей з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та з'ясовують причини аварії.

 

 

 

Теги: #дтп #жертви #миколаївська_область
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