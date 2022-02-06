Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

Олександр Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як російська.

"Так само, як російська. Що ми тут, жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? - сказав Лукашенко в інтерв'ю російському журналісту Володимиру Соловйову, відповідаючи на відповідне питання.

"Якщо вони почнуть воювати, я ж сказав у посланні (парламенту та народу - ІФ), проти нас чи проти Росії, отже, ми воюватимемо, захищаючи себе", - заявив Лукашенко.