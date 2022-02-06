Події

19:43 06.02.2022

Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

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Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

Олександр Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як російська.

"Так само, як російська. Що ми тут, жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? - сказав Лукашенко в інтерв'ю російському журналісту Володимиру Соловйову, відповідаючи на відповідне питання.

"Якщо вони почнуть воювати, я ж сказав у посланні (парламенту та народу - ІФ), проти нас чи проти Росії, отже, ми воюватимемо, захищаючи себе", - заявив Лукашенко.

 

 

Теги: #президент #україна #росія #білорусь
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