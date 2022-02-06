Події

07:17 06.02.2022

На Мадагаскар обрушився сильний ураган

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На Мадагаскар обрушився сильний ураган

Потужний циклон, другий з тижневою перервою після руйнівного урагану, дійшов до сходу Мадагаскару, повідомила газета Le Figaro.

Найсильніший вітер і зливи обрушилися на округ Мананзарі в суботу ввечері.

Напередодні офіційний представник ООН попередив, що новий ураган може торкнутися в цій острівній державі долі 600 тис. людей за кілька днів після того, як тропічна буря "Ана" залишила без даху над головою десятки тисяч людей. В ООН повідомили, що гуманітарні партнери організації готуються до ліквідації наслідків урагану та допомоги населенню.

Раніше в суботу французькі телеканали показали, як місцеве населення намагається в очікуванні циклону зміцнити свої житла, ховається в надійніших будівлях або залишає океанське узбережжя.

 

 

Теги: #ураган #циклон #мадагаскар #вітер
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