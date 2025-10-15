Лідер путчу на Мадагаскарі оголосив себе тимчасовим президентом країни

Фото: Associated Press

Лідер військового перевороту на Мадагаскарі, полковник елітного підрозділу сухопутних військ (CAPSAT) Мікаель Рандріаніріна заявив, що виконуватиме обов’язки президента доти, доки в країні не пройдуть вибори, передає Associated Press (AP).

"Обов’язково має відбутися церемонія присяги. А ми залишимося тут мінімум на 18 місяців, максимум на два роки", - сказав він в інтерв’ю агентству.

Напередодні збройні сили Мадагаскару заявили, що взяли владу в країні після того, як минулими вихідними її покинув президент Андрі Радзуеліна.

У розмові з AP Рандріаніріна зазначив, що змушений зайняти пост глави держави після того, як Вищий конституційний суд запросив його зробити це за відсутності президента Мадагаскару Радзуеліни.

"Учора нам довелося взяти на себе весь тягар відповідальності, тому що в країні нічого не залишилося: ні президента, ні глави верхньої палати парламенту, ні уряду", - роз’яснив він.

Напередодні Рандріаніріна повідомив, що військові розпускають усі державні інституції, крім нижньої палати парламенту. Він пояснив, що дію Конституції країни від 2010 року призупинено "у відповідь на її неодноразові порушення".

Зі свого боку нижня палата у вівторок проголосувала за імпічмент президента: за нього віддали голоси 130 парламентаріїв. Загалом у нижній палаті парламенту 160 депутатів.

Масові протести на острові почалися 22 вересня. Приводом стали систематичні відключення енергії та водопостачання. Поліція була змушена застосувати силу, 29 вересня президент оголосив про розпуск уряду.

Минулими вихідними президенту Мадагаскару довелося покинути країну, за деякими даними, на французькому військовому літаку. Радзуеліна також випустив указ про розпуск нижньої палати парламенту, який вона не виконала.