Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді сильних поривів вітру та нічних заморозків очікуються в Україні у перші дні травня наприкінці цього тижня, повідомляє Укргідрометцентр.

"01 травня вдень у північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с; 02 травня вночі у західних, північних, більшості центральних, 03 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).