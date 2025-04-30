Інтерфакс-Україна
Події
13:40 30.04.2025

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

1 хв читати
Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді сильних поривів вітру та нічних заморозків очікуються в Україні у перші дні травня наприкінці цього тижня, повідомляє Укргідрометцентр.

"01 травня вдень у північних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с; 02 травня вночі у західних, північних, більшості центральних, 03 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #вітер #заморозки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 28.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

13:24 27.04.2025
В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

14:03 26.04.2025
В Україні похолодає, очікуються заморозки

В Україні похолодає, очікуються заморозки

13:37 24.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

14:56 12.03.2025
У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

У Карпатах оголосили штормове попередження через грози і сильний вітер

17:03 16.12.2024
Синоптики попереджають про шквальний вітер у Києві у вівторок

Синоптики попереджають про шквальний вітер у Києві у вівторок

14:28 15.12.2024
Сильний вітер із поривами очікується в Україні до кінця доби та в понеділок

Сильний вітер із поривами очікується в Україні до кінця доби та в понеділок

15:47 02.11.2024
У Києві спостерігаються пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності - Укргідрометцентр

У Києві спостерігаються пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності - Укргідрометцентр

09:54 17.07.2024
Грози, град і шквальний вітер очікуються в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях

Грози, град і шквальний вітер очікуються в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях

14:06 24.05.2024
У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

Фахівці з різних регіонів намагаються якнайшвидше повернути газ на Черкащину після атаки БПЛА 28 квітня

ОСТАННЄ

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

Жителі Києва, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, подали вже 46 заяв на компенсацію оренди

На посаду мовного омбудсмена подано кандидатури філологинь Коваль-Фучило, Івановської і заступника держсекретаря Кабміну Полянського

СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Сили оборони збили 50 зі 108 ворожих БПЛА, ще 22 – локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА