Інтерфакс-Україна
Події
14:17 15.10.2025

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

1 хв читати
Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі
Фото: Unsplash

Укргідрометцентр попереджає про заморозки на поверхні ґрунту (приморозки) та місцями в повітрі по всій Україні в ніч на четвер, а також на сході та південному сході країни наступної ночі.

"Вночі 16 жовтня в Україні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°. Вночі 17 жовтня на сході та південному сході заморозки на поверхні ґрунту 0-3°", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у відповідних областях України оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Теги: #ґрунт #заморозки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 02.10.2025
На заході та півночі України в п’ятницю очікуються заморозки

На заході та півночі України в п’ятницю очікуються заморозки

13:59 29.09.2025
Нічні заморозки очікуються на заході України в четвер і п'ятницю

Нічні заморозки очікуються на заході України в четвер і п'ятницю

14:31 26.09.2025
Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині

13:48 12.05.2025
У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

18:15 10.06.2022
НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

12:02 17.10.2019
Систему моніторингу стану ґрунтів в Україні буде запущено до травня 2020 року

Систему моніторингу стану ґрунтів в Україні буде запущено до травня 2020 року

ВАЖЛИВЕ

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

ОСТАННЄ

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Україна взяла участь у навчаннях JEF "Tarassis–2025" в якості спостерігачів - Залужний

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА