14:17 15.10.2025
Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі
Фото: Unsplash
Укргідрометцентр попереджає про заморозки на поверхні ґрунту (приморозки) та місцями в повітрі по всій Україні в ніч на четвер, а також на сході та південному сході країни наступної ночі.
"Вночі 16 жовтня в Україні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°. Вночі 17 жовтня на сході та південному сході заморозки на поверхні ґрунту 0-3°", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим у відповідних областях України оголошено І рівень небезпеки (жовтий).