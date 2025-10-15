Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Фото: Unsplash

Укргідрометцентр попереджає про заморозки на поверхні ґрунту (приморозки) та місцями в повітрі по всій Україні в ніч на четвер, а також на сході та південному сході країни наступної ночі.

"Вночі 16 жовтня в Україні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°. Вночі 17 жовтня на сході та південному сході заморозки на поверхні ґрунту 0-3°", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у відповідних областях України оголошено І рівень небезпеки (жовтий).