Економіка

18:15 10.06.2022

НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

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НААН пропонує вирощувати міскантус для відновлення ґрунтів після бойових дій

Національна аграрна академія України (НААНУ) розробила спосіб фітомеліорації та ремедіації ґрунтів, що деградували внаслідок російського вторгнення, шляхом вирощування на ній міскантуса гігантського.

Також міскантус є дешевою у вирощуванні енергетичною біосировиною, і, крім відтворення родючості ґрунтів, його вирощування може вирішити потреби громад в енергоресурсах, повідомляється на сайті НААН у п'ятницю.

"Ця посухостійка енергетична культура на ґрунтах лісостепу України не потребує щорічної оранки протягом 25-28 років, зростає за відсутності використання засобів захисту рослин, а також без застосування добрив і здатна забезпечити відносно дешевою енергетичною сировиною в обсязі 17-25 тонн/га сухої маси на третій рік вирощування", - зазначено в повідомленні академії.

НААН уточнює, що вирощування гігантського міскантуса може відновити ґрунтовий покрив і родючість ґрунтів протягом десятка років, залежно від площі руйнування.

Крім того, використання рослинної біомаси міскантуса для отримання енергії вигідне відсутністю негативного впливу на баланс вуглекислого газу в атмосфері, адже у процесі його згоряння у твердопаливних котлах викидається менше СО2, ніж поглинається рослинами під час фотосинтезу. Також під час згоряння паливної тріски та пелет із міскантуса в атмосферу виділяється у 20-30 разів менше оксиду сірки порівняно з вугіллям, а золи – у 3-4 рази.

За даними НААН, саме це дуже важливо для забезпечення енергетичною сировиною окремих територіальних громад та є одним зі шляхів розвитку "зеленої" енергетики для досягнення енергетичної незалежності держави.

"Відновлення ґрунтового покриву та родючості ґрунтів шляхом вирощування міскантуса гігантського на території окремої територіальної громади вирішує її енергетичні потреби, створює унікальні можливості забезпечення її мешканців робочими місцями, соціального розвитку громад та покращення життя населення, що дуже важливо у повоєнний період", - підсумувало відомство у повідомленні.

Теги: #мискантус #ґрунт

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