Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 15 травня

У Києві 15 травня через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"За прогнозами Укргідрометцентру (https://t.me/uhmc2022/4222), завтра в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні КМДА) у телеграмі у середу.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.