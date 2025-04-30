У Києві через сильний вітер 1 травня тимчасово приспустять головний прапор України

Найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах, 1 травня тимчасово приспустять через прогнозовану негоду, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації у середу.

"У столиці через прогнозовану негоду 1 травня тимчасово приспустять головний прапор України. За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - зазначено в повідомленні в Телеграмі.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор зняли до покращення погодних умов, щоб уникнути пошкоджень полотнища.

Висота флагштока становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, розмір полотнища – 16 на 24 метри. Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".