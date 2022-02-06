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07:12 06.02.2022

Генсек ООН закликав Китай допустити до Сіньцзяна главу структури ООН з прав людини

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Генсек ООН закликав Китай допустити до Сіньцзяна главу структури ООН з прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив китайським лідерам, що він очікує, що влада КНР дозволить верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет відвідати Китай, зокрема, Сіньцзян-Уйгурський автономний район, йдеться в повідомленні організації.

Гутерріш зустрівся в Пекіні, куди прибув на відкриття Олімпіади, з головою КНР Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Китаю Ван І.

"Генеральний секретар... висловив сподівання, що контакти між управлінням верховного комісара з прав людини і китайською владою дозволять забезпечити візит комісара, що заслуговує на довіру, до Китаю, включно з Сіньцзяном", - йдеться в повідомленні ООН про зустрічі Гутерріша.

Офіс Бачелет у Женеві заявив минулого місяця, що ведуться переговори про можливу поїздку чиновника до Сіньцзяна у першій половині року.

Низка західних країн обвинувачують Китай у широкомасштабних зловживаннях і порушеннях прав людини щодо уйгурів та інших груп меншин Сіньцзяна, включно з тортурами та примусовою працею. Пекін рішуче відкидає ці обвинувачення.

 

 

Теги: #оон #китай #чиновник #візит
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