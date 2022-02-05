Події

19:11 05.02.2022

Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

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Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

Розрахунки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) "Оса" відпрацьовують завдання протиповітряної оборони під час перевірки сил реагування Союзної держави на території Білорусі в суботу.

Відео роботи розрахунків опубліковано у Telegram-каналі Міноборони республіки.

Розрахунки ЗРК "Оса", які раніше здійснили марш у новий позиційний район і заступили на бойове чергування, прикривають сухопутні підрозділи, а також військові об'єкти від ударів з повітря. У результаті виконання навчально-бойових завдань розрахунки ЗРК відбивають наліт умовного повітряного супротивника, виконують електронні пуски зенітних керованих ракет.

Росія та Білорусь проводять перевірку сил реагування союзної держави. До 9 лютого планується передислокація та створення угруповань військ, 10-20 лютого відбудуться навчання "Союзна рішучість-2022". У навчаннях буде задіяно майже всі збройні сили Білорусі, а також частини Східного військового округу, ПКС і ПДВ Росії, заявив 21 січня начальник головного управління бойової підготовки білоруської армії Андрій Некрашевич.

Навчання відбуваються на тлі кризи у відносинах Росії та НАТО.

 

 

Теги: #навчання #білорусь #зрк
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