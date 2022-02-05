Події

14:10 05.02.2022

Тепле і вологе повітря з Європи несе в Україну опади

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Тепле і вологе повітря з Європи несе в Україну опади

Погоду в Україні в неділю визначатиме тепла і волога повітряна маса, що переміщається із Західної Європи: вночі на Лівобережжі, вдень у східних і західних областях невеликий мокрий сніг, на решті територій без опадів.

На дорогах північної половини місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східній частині та Карпатах 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні Одеської області 6-9° тепла.

У Києві - без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 06 лютого найвища температура вдень була 7,6° в 1990 р., найнижча вночі -30,4° в 1929 р.

У понеділок, 7 лютого, у західній частині України помірний, вдень у північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади; на решті територій без суттєвих опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, в західній частині близько 0°; вдень 1-6° тепла, в південній частині та місцями в центральних областях 4-9° тепла.

У Карпатах значний сніг, хуртовини, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр
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