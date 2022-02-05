Нацполіція України ліквідувала мережу шахрайських Call-центрів

Національна поліція України ліквідувала мережу шахрайських Call-центрів

Як повідомляє пресслужба МВС, офіси call-центрів розміщувалися в Києві, Львові та Одесі. Понад 140 працівників, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу і діяли за підготовленою інструкцією.

Зловмисники використовували також програму підміни телефонного номера, щоб замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних скуповували у DarkNet.

Сфера їхньої діяльності поширювалася на територію пострадянських країн.

Поліцейські проводять подальші заходи щодо встановлення організаторів та учасників злочинної діяльності, повного кола постраждалих та суми завданих збитків.

Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.