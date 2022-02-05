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08:52 05.02.2022

Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

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Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

Правовий режим "Дія.Сity" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою, заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На масштабному івенті від нашої команди ми запустимо спеціальний правовий режим для IT "Дія.Сity". Це буде одна з найкращих податкових систем у світі. У 5 разів нижче, ніж якщо зараз платити податки за загальною системою", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі з представниками ІТ-індустрії.

Він зазначив, що перед запуском режиму "Дія.City" було важливо провести зустріч із українськими компаніями та переконаний, що проєкт дозволить реалізувати потенціал України у цьому напряму.

"Ми створили цей проєкт для допомоги IT-галузі, і він буде розвиватися. Україна може стати потужним технологічним хабом. Дія.City дозволить реалізувати цей потенціал ефективніше", - написав Федоров.

Також віце-прем'єр додав, що очікуваний результат від запуску "Дія.City" – збільшення доходів IT-індустрії з $6 млрд до $16,5 млрд.

Як повідомлялося, у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський провів із представниками ІТ-індустрії зустріч, на якій обговорювалися нагальні питання розвитку індустрії та запуску спеціального правового та податкового режиму "Дія City".

 

 

 

Теги: #it #зустріч #федоров
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