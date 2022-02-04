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20:54 04.02.2022

ЄС виділяє Азербайджану фінансову допомогу розміром 2 млрд євро

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ЄС виділяє Азербайджану фінансову допомогу розміром 2 млрд євро

Євросоюз надасть Азербайджану пакет фінансової допомоги у розмірі 2 млрд євро, заявив європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

"Варгеї зазначив, що Азербайджан є надійним партнером ЄС. За його словами, у рамках плану економічних інвестицій, ЄС виділяє Азербайджану фінансовий пакет у розмірі 2 млрд євро і наразі обговорюються конкретні проєкти", - йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану за підсумками переговорів єврокомісара в п'ятницю в Баку із головою азербайджанського зовнішньополітичного відомства Джейхуном Байрамовим.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв неодноразово критикував підхід ЄС до надання фінансової допомоги Баку та Єревану. Зокрема, для Азербайджану було спочатку передбачено кошти у розмірі $150 млн, тоді як для Вірменії - 2,6 млрд євро. Президент Азербайджану вважав такий підхід несправедливим. На його думку, пакет допомоги двом країнам має бути ідентичним.

 

 

Теги: #азербайджан #єс #фіндопомога
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