Події

18:04 04.02.2022

СБУ ліквідувала на Житомирщині "фабрику" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

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СБУ ліквідувала на Житомирщині "фабрику" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

Співробітники Служби безпеки України під час слідчо-оперативних дій у Житомирській області нейтралізували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з РФ.

"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирської області. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне ПЗ виробництва РФ", - повідомляє пресцентр СБУ.

Так, хакерська програма давала змогу створювати віртуальні акаунти без використання сервісів мобільного зв'язку. Облікові записи зловмисники реалізовували російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи, а гроші отримували на свої електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної ситуації в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Теги: #сбу #диверсії #фейки
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