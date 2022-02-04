На Одещину прибули три нові французькі вертольоти для Держприкордонслужби

У п'ятницю, 4 лютого, Одеській окремій авіаційній ескадрильї Державної прикордонної служби України було передано три вертольоти французької компанії AIRBUS H125, постачання яких відбуваються у рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки.

"Наразі на базі одеської ескадрильї є вся необхідна інфраструктура для прийняття вертольотів. Зокрема, побудовано новий вертолітний майданчик з відповідним світлотехнічним обладнанням та ангаром для зберігання. Зазначимо, що 15 військовослужбовців авіаційного складу ескадрильї пройшли курси підвищення кваліфікації", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що вертольоти AIRBUS Н125 оснащені оптико-електронною системою спостереження, що дає змогу здійснювати моніторинг державного кордону, зокрема в інфрачервоному світлі. Обладнання дає можливість не лише вести зйомку відео у високій якості, але й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також вертольоти обладнані системою сповіщення з гучномовцями та спеціальними авіаційними прожекторами, які можуть бути використані синхронно, із системою оптико-електронного спостереження.

Дальність польоту нових вертольотів без дозаправки перевищує 500 км, а крейсерська швидкість становить 220 км/год.

Вертолітні машини AIRBUS Н125 у п'ять разів економічніші використання палива та мають кращі маневрені характеристики порівняно з МІ-8, які перебувають на озброєнні у Державній прикордонній службі.