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16:37 04.02.2022

Польський сенат ухвалив постанову на підтримку України

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Польський сенат ухвалив постанову на підтримку України

Польський сенат у п'ятницю одноголосно ухвалив постанову про підтримку України, повідомляє сайт Верховної Ради.

"Сенат Республіки Польща підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї до цієї країни та участь солдатів країн-членів НАТО у навчанні українських військових... Будь-які дії, спрямовані на стримування агресора, мають великий вплив на моральний дух української нації", - йдеться у постанові, скан якої розміщено на сайті Верховної Ради.

У постанові зазначається, що "Росія зібрала біля кордонів України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією".

"Ціллю цієї ескалації напруженості є дестабілізація Європи. Це може призвести до початку найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", - йдеться у документі.

Сенат нагадав, що Росія у 2014 році анексувала український Крим та окупувала частину території Донбасу.

Сенат Польщі вважає, що "діалог із Російською Федерацією можливий, проте не може відбуватися у ситуації військового шантажу…".

"Вільна Україна є однією з гарантій безпеки Польщі... Без незалежної України не може бути безпечної Польщі", - наголошується в постанові.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер українського парламенту Руслан Стефанчук подякував Польщі за підтримку та солідарність.

Теги: #сенат #україна #польща
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