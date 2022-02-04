Офіційної інформації про дату позачергового засідання Ради немає

Дату позачергового засідання Верховної Ради ще не визначено, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"У нас немає офіційної інформації про дату позачергового засідання, оскільки зараз триває процес збирання підписів", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Вона нагадала, що наразі фракція "Слуга народу" збирає підписи для скликання позачергового засідання Верховної Ради, ініційованого головою фракції Давидом Арахамією "Про заслуховування звіту міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань та генерального прокурора щодо ситуації, пов'язаної з розслідуванням фактів порушення законів України народними депутатами".