Події

15:53 04.02.2022

Офіційної інформації про дату позачергового засідання Ради немає

1 хв читати
Офіційної інформації про дату позачергового засідання Ради немає

Дату позачергового засідання Верховної Ради ще не визначено, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"У нас немає офіційної інформації про дату позачергового засідання, оскільки зараз триває процес збирання підписів", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Вона нагадала, що наразі фракція "Слуга народу" збирає підписи для скликання позачергового засідання Верховної Ради, ініційованого головою фракції Давидом Арахамією "Про заслуховування звіту міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань та генерального прокурора щодо ситуації, пов'язаної з розслідуванням фактів порушення законів України народними депутатами".

Теги: #рада #робота
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 01.02.2022
У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

13:10 01.02.2022
У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

06:57 01.02.2022
МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

МЗС України: Підсумки засідання Ради безпеки ООН підтвердили неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною

17:15 31.01.2022
"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

14:15 31.01.2022
Рада збереться на позачергове засідання будь-якої миті у разі екстраординарної події, упевнений спікер

Рада збереться на позачергове засідання будь-якої миті у разі екстраординарної події, упевнений спікер

11:54 31.01.2022
Зеленського очікують у Раді 1 лютого

Зеленського очікують у Раді 1 лютого

09:51 30.01.2022
"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

13:07 28.01.2022
Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

14:41 27.01.2022
Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

13:54 27.01.2022
Рада 1 лютого планує розглянути питання щодо виділення додаткових 2,7 млрд грн на організацію загонів тероборони - нардеп Рудик

Рада 1 лютого планує розглянути питання щодо виділення додаткових 2,7 млрд грн на організацію загонів тероборони - нардеп Рудик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Варшава наступного тижня відправить в Україну перший вантаж військового призначення

Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нападу - Кулеба

В Україні за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли

РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

ОСТАННЄ

Володимир Кличко закликав українців залишатися єдиними, сильними та захищати свою країну

Джонсон і Шольц обговорили ситуацію навколо України

Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо стримування агресивних намірів РФ

СБУ ліквідувала на Житомирщині "фабрику" фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

США передали Держприкордонслужбі України 40 позашляховиків Mitsubishi

На Одещину прибули три нові французькі вертольоти для Держприкордонслужби

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

Лондон розцінює ситуацію у зв'язку з діями РФ як загрозливу, але готовий до діалогу - посол

Польський сенат ухвалив постанову на підтримку України

Учні старших класів у Львові ще тиждень залишаться на дистанційному навчанні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА