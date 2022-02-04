Події

14:47 04.02.2022

Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

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Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, під час якої сторони домовилися провести переговори на рівні профільних відомств щодо збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі у напрямку Словаччина - Україна.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у п'ятницю, сторони під час розмови приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки. "На тлі ризиків безпеки, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2", важлива тісна взаємодія України та Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України та порушили питання взаємодії між Україною та Словаччиною у сфері безпеки. Зеленський поінформував про ініціативи української сторони щодо активізації переговорного процесу в рамках "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.

Теги: #розмова #зеленський #чапутова
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