Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, під час якої сторони домовилися провести переговори на рівні профільних відомств щодо збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі у напрямку Словаччина - Україна.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у п'ятницю, сторони під час розмови приділили особливу увагу питанням енергетичної безпеки. "На тлі ризиків безпеки, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2", важлива тісна взаємодія України та Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України та порушили питання взаємодії між Україною та Словаччиною у сфері безпеки. Зеленський поінформував про ініціативи української сторони щодо активізації переговорного процесу в рамках "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.