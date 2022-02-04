Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 7 лютого, знову відвідає Україну і побуває на лінії розмежування на Донбасі, повідомила представник міністерства Андреа Зассе.

"Міністр у понеділок і вівторок побуває в Україні... Вона відвідає Запоріжжя і звідти вирушить на лінію розмежування", - сказала Зассе.

Окрім цього, Бербок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою, а також відвідає пам'ятник жертвам Голодомору.

Раніше повідомлялося, що цю поїздку до України Бербок здійснить разом із главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

У січні Бербок вже відвідувала Київ перед поїздкою до Москви.