Події

14:02 04.02.2022

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 7 лютого, знову відвідає Україну і побуває на лінії розмежування на Донбасі, повідомила представник міністерства Андреа Зассе.

"Міністр у понеділок і вівторок побуває в Україні... Вона відвідає Запоріжжя і звідти вирушить на лінію розмежування", - сказала Зассе.

Окрім цього, Бербок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою, а також відвідає пам'ятник жертвам Голодомору.

Раніше повідомлялося, що цю поїздку до України Бербок здійснить разом із главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

У січні Бербок вже відвідувала Київ перед поїздкою до Москви.

Теги: #україна #візит #бербок
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