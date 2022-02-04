Російська система С-400 прибула на полігон у Брестській області Білорусі

Російська система протиповітряної оборони (ППО) дальньої дії С-400 "Тріумф" доставлена на полігон під Брестом у рамках навчань РФ і Білорусі, заявили у Міноборони РФ.

"Дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу прибув на полігон у Брестській області Республіки Білорусь", - повідомило відомство.

Там зазначили, що наразі розрахунки проводять маскування стартових позицій, командних пунктів, технічне обслуговування техніки з метою підготовки до заступлення на бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії.

Раніше повідомлялося, що техніка прибула разом із особовим складом із Хабаровського краю, подолавши понад 9 тис. км.

21 січня Міноборони РФ повідомило про початок перекидання залізницею з Далекого Сходу на маневри до Білорусі двох дивізіонів систем С-400.

До базового складу системи С-400 крім зенітних ракет входять пункт управління, радіолокаційні засоби, пускові установки, комплекс технічного забезпечення.

Система С-400 "Тріумф" (АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") призначена для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу. За офіційними даними, система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км балістичні цілі, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.