Події

07:56 04.02.2022

РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

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РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

У Вашингтоні вважають, що Росія може готувати фальшиві відеозаписи для створення приводу для нападу на Україну, заявив у четвер на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми вважаємо, що російська влада вдасться до неправдивого нападу українських військових або розвідувальних сил на суверенну територію Росії або проти російськомовних людей, щоб виправдати їхні дії. Ми думаємо, що Росія створить дуже яскраве пропагандистське відео", - сказав він.

Раніше в четвер газета The New York Times із посиланням на неназваних високопоставлених представників влади США повідомила, що Росія планує зімітувати напад українських військових з метою отримання приводу для вторгнення в Україну.

За словами представників американської влади, Росія, використає такі відеозаписи, обвинуватить Україну в "геноциді" і цим виправдає напад в Україну.

Зазначається, що на відеозапис мають потрапити загиблі в результаті вибуху, українське екіпірування, безпілотники турецького виробництва та актори, які зображають мешканців, які оплакують загиблих.

 

 

Теги: #сша #україна #росія #плани
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