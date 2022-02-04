Десятеро людей госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на Полтавщині

Десять людей з різними травмами госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на дорозі у Лубенському районі (Полтавська обл.), напередодні ввечері, повідомили у пресслужбі ДСНС.

"3 лютого близько 19.40 поблизу с. Вишневе Лубенського району сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом "Київ-Ромни" з подальшим перекиданням на бік мікроавтобуса, в результаті чого постраждали 10 осіб, які з різними ступенями тяжкості госпіталізовані до лікарні", йдеться в повідомленні на сайті відомства у п'ятницю вранці.

Від ДСНС для деблокації постраждалих залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.