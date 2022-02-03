Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

Туреччина має намір розширити дипломатичне представництво в Україні двома новими генеральними консульствами у Харкові та Львові, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства у Харкові та Львові", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом за підсумками зустрічі в Києві у четвер.

Також, за словами Зеленського, Україна підвищить статус своєї консульської установи в Анталії до генерального консульства.